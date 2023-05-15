Макс Ферстаппен высказался о решении Франца Тоста покинуть пост руководителя «Альфа Таури»

Двукратный чемпион Формулы-1 пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о решении руководителя «Альфа Таури» Франца Тоста покинуть нынешний пост по окончании сезона-2023. Ферстаппен работал под руководством Тоста в самом начале своей карьеры в Формуле-1.
«Здорово, когда рядом есть такой человек, как Франц. Он очень помогал мне вначале, давал советы и делился опытом общения с другими молодыми гонщиками. Каждый, как мне кажется, с самого начала хочет многого достичь за очень короткое время, но иногда важно просто достичь гармонии. Я думаю, что беседы с ним мне очень помогли. Он видел, как много талантов переходило в основную команду. За его плечами действительно потрясающая карьера. Конечно, грустно видеть, что он уходит, но в какой-то момент, особенно когда позади так много лет в Формуле-1, наступает время для того, чтобы побыть с семьёй», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.
Ферстаппена заметили за рулём новой «Феррари» в автосалоне:
- 15 мая 2023
-
15:17
-
14:55
-
13:59
-
12:28
-
11:54
-
11:08
-
10:44
-
10:12
-
02:38
-
00:45
- 14 мая 2023
-
23:46
-
22:47
-
21:38
-
20:48
-
19:40
-
18:03
-
16:18
-
15:53
-
15:34
-
14:35
-
13:39
-
12:56
-
12:18
-
11:10
-
10:45
-
09:58
-
01:01
-
00:52
-
00:18
- 13 мая 2023
-
23:48
-
22:27
-
22:08
-
21:41
-
21:11
-
20:35