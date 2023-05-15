Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вольф — об обновлении «Мерседеса»: я не верю в чудеса, машина не станет сразу быстрой

Вольф — об обновлении «Мерседеса»: я не верю в чудеса, машина не станет сразу быстрой
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу предстоящего обновления болида команды.

«С помощью модернизации мы пытаемся создать новый базовый уровень, чтобы убрать из уравнения вопросительные знаки и переменные и сказать себе: «Мы перешли к другой спецификации, поэтому теперь это не проблема». Например, это касается передней подвески. Мы также ищем решение проблемы с кузовом.

Я не верю в чудеса, ни один автомобиль не становится быстрым с ходу. Но мы знаем, чего мы хотим добиться в плане аэродинамических характеристик, а также поведения автомобиля», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После пяти Гран-при на счету немецкой команды 96 очков. Лидером является «Ред Булл», в активе которого 224 балла. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 очка).

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023