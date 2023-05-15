Вольф — об обновлении «Мерседеса»: я не верю в чудеса, машина не станет сразу быстрой

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался по поводу предстоящего обновления болида команды.

«С помощью модернизации мы пытаемся создать новый базовый уровень, чтобы убрать из уравнения вопросительные знаки и переменные и сказать себе: «Мы перешли к другой спецификации, поэтому теперь это не проблема». Например, это касается передней подвески. Мы также ищем решение проблемы с кузовом.

Я не верю в чудеса, ни один автомобиль не становится быстрым с ходу. Но мы знаем, чего мы хотим добиться в плане аэродинамических характеристик, а также поведения автомобиля», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После пяти Гран-при на счету немецкой команды 96 очков. Лидером является «Ред Булл», в активе которого 224 балла. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 очка).