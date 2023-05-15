Зафнауэр рассказал, как возможная продажа миноритарной доли «Альпин» скажется на команде

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр ожидает увеличения инвестиций в свою команду, если группа Renault продаст миноритарную долю своего гоночного подразделения.
Напомним, в конце 2022 года компания признала, что «открыта для извлечения выгоды из финансовой оценки активов своей команды F1». Мотивация, по-видимому, заключается в том, чтобы помочь финансировать международную экспансию бренда «Альпин» с новыми моделями и вероятной сделкой с AutoNation по продаже своих автомобилей в США, а также уменьшить финансовое бремя производителя автомобилей, обеспечив при этом команде Формулы-1 средства, чтобы быть конкурентоспособной в долгосрочной перспективе.
«Я читал то же самое, я не участвую напрямую в продаже акций. Но я думаю, что, когда это произойдёт или если это произойдёт, об этом будет объявлено. Приятно то, что люди заинтересованы. И я уверен, что, если мы получим такую прибыль, у нас будут средства для инфраструктуры», — приводит слова Зафнауэра The Race.
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