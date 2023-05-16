На «Матч ТВ» рассказали о судьбе Алексея Попова после расторжения контракта с Ф-1

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, как сильно сейчас загружен работой на каналах холдинга бывший комментатор Формулы-1 Алексей Попов. До разрыва контракта со стороны FOM Попов вместе с Натальей Фабричновой и другими коллегами комментировал не только Формулу-1, но и Формулу-2, Формулу-3 и серию NASCAR.

«Буквально позавчера Алексей комментировал регби. Конечно, сейчас загрузка Алексея меньше, чем была с Формулой-1. Сейчас основное направление — это регби, он один из голосов этого вида спорта, и федерация его очень любит, просит ставить на трансляции. По остальному — сложно сказать… Надо ждать, пока изменится ситуация», — заявил Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.