На «Матч ТВ» рассказали о судьбе Алексея Попова после расторжения контракта с Ф-1
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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, как сильно сейчас загружен работой на каналах холдинга бывший комментатор Формулы-1 Алексей Попов. До разрыва контракта со стороны FOM Попов вместе с Натальей Фабричновой и другими коллегами комментировал не только Формулу-1, но и Формулу-2, Формулу-3 и серию NASCAR.
«Буквально позавчера Алексей комментировал регби. Конечно, сейчас загрузка Алексея меньше, чем была с Формулой-1. Сейчас основное направление — это регби, он один из голосов этого вида спорта, и федерация его очень любит, просит ставить на трансляции. По остальному — сложно сказать… Надо ждать, пока изменится ситуация», — заявил Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.
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