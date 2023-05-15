Генпродюсер «Матч ТВ» рассказал, были ли контакты с Ф-1 после расторжения контракта

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал возможность возвращения на каналы холдинга трансляций зарубежных гоночных серий. В 2022 году после начала событий на Украине Формула-1 разорвала контракт с «Матч ТВ». Через некоторое время из-за проблем с передачей канала из эфира холдинга пропала и серия NASCAR.

«После расторжения контракта в прошлом году никаких контактов с Ф-1 у нас не было. Когда была Формула-1, то её было интересно и смотреть, и показывать. С её уходом какие-то другие серии будут уже не так интересны аудитории. Они скорее шли прицепом. Формула-2, Формула-3, NASCAR… Его, я думаю, у нас теперь тоже долго не будет. Сейчас предпочтение лучше отдавать российским событиям», — заявил Тащин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.