Серхио Перес назвал причину, по которой успешно выступает на уличных трассах Ф-1
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Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес назвал причину, по которой успешно выступает на уличных трассах Формулы-1.
«Причина, по которой я силён на этих трассах, заключается в том, что я могу «играться» с машиной намного сильнее, чем обычно. Но я не вижу причин, почему нам [с Ферстаппеном] подходят разные трассы. По какой причине я не могу делать то же и на других трассах?» – приводит слова Переса издание RacingNews365.
В настоящий момент, после первых пяти Гран-при сезона, Перес занимает второе место в личном зачёте пилотов, уступая 14 очков двукратному чемпиону мира и напарнику голландцу Максу Ферстаппену.
Ранее в интервью Егор Оруджев назвал два Гран-при, на которых Перес может опередить Ферстаппена.
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