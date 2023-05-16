В «Росгонках» рассказали, вернула ли Формула-1 деньги за отменённый Гран-при России

Генеральный директор компании-промоутера Гран-при России Формулы-1 «Росгонки» Алексей Титов рассказал, что сейчас с деньгами, которые были заплачены Ф-1 в качестве промоутерского взноса за проведение этапа 2022 года. Позднее контракт был разорван из-за событий на Украине.

«Деньги пока не вернули, мы ждём. Никаких судов нет: они сами признают факт долга. Там есть ряд объективных юридических проблем. В данном конкретном случае я бы не сказал, что Формула-1 ведёт себя как-то некрасиво или неприлично. Есть набор сложностей, которые мы планово пытаемся преодолеть. Это занимает чуть больше времени, чем хотелось бы.

Это вопрос текущей санкционной политики США: должны быть выданы определённые разрешения, а они выдаются хаотично, нестандартно, вне каких-то очевидных правил. Речь идёт о лицензиях OFAC, OFSI, а мы даже связаться с этими организациями не можем: они просто с нами не общаются, потому что мы русские, и всё", — заявил Титов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Кустову.