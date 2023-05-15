«Это проблема для всех». Глава «Макларена» выступил с обращением к ФИА
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Глава «Макларена» Андреа Стелла заявил, что действующие правила Международной автомобильной федерации (ФИА), касающиеся ограничения бюджета команд Формулы-1, сильно усложняют работу обеим сторонам.
«Это крайне и крайне проблематично для всех сторон. Это является трудностью и для команд, и для ФИА. Если вы задумаетесь о финансовом регламенте и о том, сколько времени ФИА приходится затрачивать на проверку деклараций, то это занимает месяцы. Хотя команды распределяют работу. Без сомнений, мы как «Макларен» выступаем за упрощение регламента», – приводит слова Стеллы издание Autosport.
Ранее известный обозреватель Мартин Брандл заявил, что пилоту «Макларена» Ландо Норрису нужно искать варианты для ухода из команды.
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