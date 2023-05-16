Браун объяснил, почему Оскар Пиастри выиграет в будущем Формулу-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался по поводу молодого пилота команды Оскара Пиастри.
«Он не совершил ни одной серьезной ошибки. Он исследует пределы, и время от времени случаются блокировки, но он никогда не был в Майами, он не был на всех этих гонках, так что уже сейчас появляются первые признаки того, что у нас в команде будущий чемпион мира.
Сейчас мы просто должны работать над тем, чтобы дать ему более быструю машину. Он очень зрелый гонщик уже сейчас. Он очень сосредоточен и очень техничен. Так что Ландо и Оскар — лучшего сочетания гонщиков я и придумать не могу.
Оскар проделал фантастическую работу, он обменивается временами с Ландо – такая борьба нам нужна», – приводит слова Брауна Racingnews365.
Напомним, Пиастри пришёл в «Макларен» на замену соотечественнику Даниэлю Риккардо, который покинул команду в конце прошлого сезона. Оскар является победителем чемпионатов Формулы-3 и Формулы-2 с первого раза.
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