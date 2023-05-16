В «Мерседесе» раскрыли, когда поняли, что не смогут побороться за титул в этом сезоне Ф-1
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Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин признался, что уже в Бахрейне в команде пришли к понимаю, что за титул по итогам нынешнего сезона Формулы-1 побороться не получится.
«Если вернуться к тестам в Бахрейне, а затем и к гонке, то именно тогда мы поняли, что у нас нет пакета, который позволил бы нам бороться за титул. По сути, у нас нет машины, которую мы хотим. И сейчас мы не можем бороться за чемпионство, хотя оба пилота усердно работают, чтобы попытаться достичь этого», — сказал Шовлин на канале Mercedes-AMG Petronas Formula One Team в YouTube.
В настоящий момент «Мерседес» занимает третье место в Кубке конструкторов. После пяти Гран-при на счету немецкой команды 96 очков.
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