На Имолу, где пройдёт Гран-при Эмилии-Романьи, надвигается сильнейший шторм
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Вся область на севере Италии — Эмилия-Романья, где на этой неделе будет проводиться одноимённый Гран-при Формулы-1 — оказалась в зоне сильнейших ливней. Осадки будут продолжаться сегодня, 16 мая, а также завтра. Точного прогноза погоды на конец недели пока нет, но ожидается, что ливни могут продолжиться.
Гран-при Эмилии-Романьи состоится в Имоле с 19 по 21 мая.
В настоящий момент в Кубке конструкторов уверенно лидирует австрийская команда «Ред Булл». После пяти Гран-при в её активе 224 очка. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 балла). Топ-3 замыкает немецкий гоночный коллектив «Мерседес», на счету которого 96 очков.
Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле:
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