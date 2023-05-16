На Имолу, где пройдёт Гран-при Эмилии-Романьи, надвигается сильнейший шторм

Вся область на севере Италии — Эмилия-Романья, где на этой неделе будет проводиться одноимённый Гран-при Формулы-1 — оказалась в зоне сильнейших ливней. Осадки будут продолжаться сегодня, 16 мая, а также завтра. Точного прогноза погоды на конец недели пока нет, но ожидается, что ливни могут продолжиться.

Гран-при Эмилии-Романьи состоится в Имоле с 19 по 21 мая.

В настоящий момент в Кубке конструкторов уверенно лидирует австрийская команда «Ред Булл». После пяти Гран-при в её активе 224 очка. На втором месте британская команда «Астон Мартин» (102 балла). Топ-3 замыкает немецкий гоночный коллектив «Мерседес», на счету которого 96 очков.

Самые памятные Гран-при Формулы-1 в Имоле: