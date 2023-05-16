Штайнер объяснил, почему простое копирование решений «Ред Булл» не принесёт результатов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что при разработке авто его команда не будет слепо копировать решения «Ред Булл».

«Всегда необходимо пробовать. Мы испробовали разные концепции, однако нельзя полностью перенять то, что делает «Ред Булл», потому что у всех команд есть своё шасси, своя система охлаждения, свой радиатор. Нельзя не учитывать это. Сейчас каждый что-то пробует, но что касается нас, то пока мы не будем на сто процентов уверены, что следующий шаг будет шагом вперёд, мы не будем его совершать.

Сейчас мы оцениваем, в какую сторону пойти в следующем году. Но в этом году ситуация больше похожа на попытку просто подышать свежим воздухом и посмотреть, сработают наши решения или нет», — приводит слова Штайнера Racingnews365.

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