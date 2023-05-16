Хэмилтон лично встретил Шакиру у её дома, чтобы вместе провести время

Семикратный чемпион Формулы-1, гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон лично приходил в дом популярной певицы Шакиры в Майами, после чего они вместе проводили время в городе. Об этом информирует Gentsu. Это случилось после Гран-при Майами.

Хэмилтона и Шакиру дважды видели в Майами: сперва они отдыхали в одном из ресторанов, а потом в компании друзей были яхте.

Напомним, по итогам Гран-при Майами Хэмилтон показал шестой результат. Победу в гонке одержал гонщик австрийской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В общем зачёте пилотов Формулы-1 в активе Льюиса сейчас 56 очков. Он занимает четвёртое место. Возглавляет рейтинг Ферстаппен, набравший 119 баллов.

Бульдог Роско помогает Хэмилтону тренироваться: