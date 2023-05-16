«Хёндэ» собирается создать гиперкар для участия в WEC

Глава раллийной команды «Хёндэ» Сириль Абитебуль обратился к бывшему техническому директору «Уильямса» Франсуа-Ксавье Демезону с предложением заняться программой по созданию гиперкара для участия в WEC. Об этом сообщает Auto Hebdo.

Ранее «Хендэ» уже рассматривала возможность участия в WEC, но предпочла сосредоточить усилия на чемпионате мира по ралли (WRC).

Напомним, 12 декабря стало известно, что 64-летний Йост Капито покинул пост главы «Уильямса» после двух лет работы. Вместе с ним из команды ушёл технический директор Франсуа-Ксавье Демезон.