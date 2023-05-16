«Хёндэ» собирается создать гиперкар для участия в WEC
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Глава раллийной команды «Хёндэ» Сириль Абитебуль обратился к бывшему техническому директору «Уильямса» Франсуа-Ксавье Демезону с предложением заняться программой по созданию гиперкара для участия в WEC. Об этом сообщает Auto Hebdo.
Ранее «Хендэ» уже рассматривала возможность участия в WEC, но предпочла сосредоточить усилия на чемпионате мира по ралли (WRC).
Напомним, 12 декабря стало известно, что 64-летний Йост Капито покинул пост главы «Уильямса» после двух лет работы. Вместе с ним из команды ушёл технический директор Франсуа-Ксавье Демезон.
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