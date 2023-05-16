Отмар Зафнауэр был замечен в моторхоуме «Феррари» на Гран-при Майами

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр был замечен в моторхоуме итальянской команды «Феррари» во время Гран-при Майами. Об этом рассказал обозреватель Том Кларксон.

«Что интересно — когда я и Педро де ла Роса находились в паддоке на Гран-при Майами, в какой-то момент мы заметили, как Отмар Зафнауэр несколько раз входил и выходил из моторхоума «Феррари». Что бы это значило…» — приводит слова Кларксона PlanetF1.

Ранее исполнительный директор «Альпин» Лоран Росси несколько раз выражал недовольство нынешним положением дел в команде.

Напомним, после пяти Гран-при Формулы-1 нынешнего сезона «Альпин» занимает шестое место в Кубке конструкторов. В активе французской команды 14 очков. Возглавляет рейтинг «Ред Булл» (224 балла).

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