Фернандо Алонсо назвал три этапа, в которых он может рассчитывать на победу

Двукратный чемпион мира, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо считает, что у него есть шансы выиграть несколько гонок в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Думаю, да, могу выиграть. Не знаю, где именно. У нас не самая быстрая в пелотоне машина на прямых, нам нужно прибавлять в этом отношении, но при этом мы очень хороши в поворотах. Так что я бы назвал самые медленные трассы — Монако, Будапешт, Сингапур. На подобные этапы мы и возлагаем основные надежды. Пока что «Ред Булл» избегает поломок, болид очень быстрый. Если появится шанс, нужно быть готовыми», — приводит слова Алонсо Sky Sports.

После пяти этапов Формулы-1 текущего сезона Фернандо Алонсо располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов с 75 очками.