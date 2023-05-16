Хилл: «Феррари» нужно вернуть Маттиа Бинотто в команду

Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл выразил мнение, что «Феррари» нужно вернуть бывшего руководителя команды Маттиа Бинотто на одну из технических должностей.

«Бинотто, на мой взгляд, очень важен для команды, нужно его вернуть. Роль руководителя ему не подходит, но у него огромный талант. Я бы пригласил его обратно и дал бы заниматься техническими вопросами. Но не знаю, насколько это реально. Я на самом деле был удивлён, что «Феррари» не смогла оставить Бинотто с Вассёром, потому что Фредерик хорош именно как руководитель», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.

Напомним, Маттиа Бинотто покинул пост руководителя «Феррари» по окончании прошлого сезона, уступив своё место Фредерику Вассёру. Не так давно появились слухи о том, что Бинотто интересуется «Альпин».