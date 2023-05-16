Доменикали — о доминировании «Ред Булл»: не можем вмешиваться в расклад сил чемпионата
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Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали прокомментировал успешные выступления «Ред Булл» в начале нынешнего сезона. Пилоты австрийской команды выиграли все пять первых этапов.
«Стоит честно признать, что в нынешнем сезоне «Ред Булл» сработал лучше остальных, это факт. Но при этом было бы опрометчиво говорить, что чемпионат уже закончился. Конечно, мы не можем вмешиваться в расклад сил чемпионата, но уверен, что наши действия, связанные с финансовым регламентом, помогут сократить разрыв», — приводит слова Доменикали RacingNews365.
«Ред Булл» после пяти этапов текущего сезона Формулы-1 лидирует в Кубке конструкторов с 224 очками в активе. На втором месте «Астон Мартин» со 102 баллами, а замыкает тройку «Мерседес» с 96 набранными очками.
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