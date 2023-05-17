Расселл — о «Ред Булл»: ни в одном виде спорта не хочется, чтобы кто-то доминировал

Британский пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался по поводу доминирования «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«Я уверен, что мы добьемся прогресса, нам важно навязать борьбу Ред Булл. Сейчас в каждой гонке мы боремся с «Феррари» и «Астон Мартин», мы очень близки друг к другу. В гонке темп очень близок, и если бы это была борьба за победу, это был бы один из самых захватывающих сезонов, которые мы видели за долгое время.

Просто жаль, что две машины далеко впереди, так что забудьте о них и просто смотрите гонку за третье место. Я думаю, в любом виде спорта никогда не хочется, чтобы кто-то доминировал. Вы бы хотели, чтобы была конкуренция, и это то, чего хотим мы все.

В идеальном мире у вас есть 20 гонщиков и 10 команд, способных побеждать каждый уикенд», — приводит слова Расселла Racingnews365.