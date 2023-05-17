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Организаторы Гран-при Формулы-1 в Имоле анонсировали заявление в 15:00 мск

Организаторы Гран-при Формулы-1 в Имоле анонсировали заявление в 15:00 мск
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Организаторы Гран-при Формулы-1 в Имоле сделают заявление по поводу ситуации вокруг автодрома в 15:00 по московскому времени. Об этом сообщат журналист Альберт Фабрега в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни. Вероятно, дожди продолжатся и во время Гран-при, но точного прогноза пока нет.

Этап в Эмилии-Романьи состоится с 19 по 21 мая.

Фотографии затопленного автодрома
Появились фотографии затопленного автодрома в Эмилии-Романьи
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