Организаторы Гран-при Формулы-1 в Имоле анонсировали заявление в 15:00 мск
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Организаторы Гран-при Формулы-1 в Имоле сделают заявление по поводу ситуации вокруг автодрома в 15:00 по московскому времени. Об этом сообщат журналист Альберт Фабрега в социальных сетях.
Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни. Вероятно, дожди продолжатся и во время Гран-при, но точного прогноза пока нет.
Этап в Эмилии-Романьи состоится с 19 по 21 мая.
Фотографии затопленного автодрома
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