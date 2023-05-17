Дорога между Имолой и Фаэнцой, где располагается база «Альфа Таури», затоплена

Дорога между двумя итальянскими городами на севере Италии, Имолой и Фаэнцой, оказалась затоплена из-за сильнейших ливней, обрушившихся на регион. Напомним, в Фаэнце располагается база команды Формулы-1 «Альфа Таури».

Дорога от Фаэнцы до Имолы затоплена:

Сильные ливни идут в Эмилии-Романье уже несколько дней. Местные власти сообщали, что по меньшей мере два человека погибли и ещё четверо считаются пропавшими без вести. Из-за затопления дорог движение транспорта во многих городах оказалось заблокировано. В ожидании спасателей многие жители вынуждены забираться на крыши домов.

Гран-при Эмилии-Романьи должен пройти с 19 по 21 мая. В связи с непогодой существует риск отмены или переноса этапа.