Дорога между Имолой и Фаэнцой, где располагается база «Альфа Таури», затоплена
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Дорога между двумя итальянскими городами на севере Италии, Имолой и Фаэнцой, оказалась затоплена из-за сильнейших ливней, обрушившихся на регион. Напомним, в Фаэнце располагается база команды Формулы-1 «Альфа Таури».
Дорога от Фаэнцы до Имолы затоплена:
Сильные ливни идут в Эмилии-Романье уже несколько дней. Местные власти сообщали, что по меньшей мере два человека погибли и ещё четверо считаются пропавшими без вести. Из-за затопления дорог движение транспорта во многих городах оказалось заблокировано. В ожидании спасателей многие жители вынуждены забираться на крыши домов.
Гран-при Эмилии-Романьи должен пройти с 19 по 21 мая. В связи с непогодой существует риск отмены или переноса этапа.
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