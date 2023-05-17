«КАМАЗ-мастер» запускает Академию картинга «Микро 4Т»

Руководитель «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин рассказал, как команда занимается развитием детского картинга и багги.

«Команда «КАМАЗ-мастер» помимо создания быстрых грузовиков — самых быстрых и лучших на бездорожье планеты — ещё и занимается развитием детского спорта: картинга и багги. В этом году мы запустили производство детских картов самого малого класса, 6-8 лет, чтобы для родителей, клубов и команд этот вид спорта стал более доступным. И сегодня мы презентуем наши первые машины в классе Микро 4Т. Будут участники из трёх городов нашей страны, и мы с удовольствием будем за них болеть и пожелаем им удачи!», — сказал Чагин.

Первый этап Первенства и Чемпионата Республики Татарстан, прошедший 6-7 мая на картодроме «Техногород», открыл летний сезон картинга в Татарстане. Всего же до сентября картингистам предстоит сразиться в шести этапах, три из которых пройдут на площадке в Набережных Челнах.

На прошедших соревнованиях официально презентовали класс «Микро 4Т». Были представлены первые 10 картов, произведённых в цехе команды «КАМАЗ-мастер», которые обслуживались командными механиками. Управлять машинами сели ребята 6-8 лет – представители городов Набережные Челны, Казань, Ижевск. У части юных пилотов уже был опыт выступления в картинге, для других это были первые соревнования в жизни. Борьба за первое место развернулась между челнинцами Данилой Сотниковым и Всеволодом Шишкиным, который в итоге и победил. Все участники класса «Микро 4Т» получили паспорт пилота Академии картинга «Микро 4Т», дающий приоритетное право на участие в следующих этапах.

Представители «КАМАЗ-мастер Юниор» заняли первые места сразу в пяти классах: Всеволод Шишкин – Микро 4Т, Валерий Матвеев – Мини, Владимир Матвеев – Супер мини, Нияз Ахунов – Ротакс Макс-Юниор, Илья Шустов – Мини 4Т. Такие результаты позволили команде выйти и на первое общекомандное место, обойдя гостей из Лениногорска и Альметьевска.

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