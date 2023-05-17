Деймон Хилл: Леклер застрял в «Феррари»

Чемпион мира 1996 года британец Деймон Хилл высказался о перспективах монегаска Шарля Леклера в «Феррари».

«Я считаю, что Леклер в некотором роде застрял в «Феррари». Он никогда по-настоящему не боролся за чемпионство. У него бывали моменты, когда всё шло хорошо, но они заканчивались. У него также имеются проблемы с квалификацией.

Если вы посмотрите на топ-команды, то они, вероятно, довольны своим составом, так что я не уверен, что Леклеру есть куда уходить. «Ред Булл»? Сомневаюсь. «Мерседес»? У меня нет сомнений, что Тото будет с Льюисом до тех пор, пока Льюис не примет решение уходить. К тому же я считаю, что Шарль идеально подходит «Феррари», – приводит слова Хилла Sky Sports.

Ранее бывший инженер «Феррари» заявил, что Леклер может повторить карьеру Жана Алези.