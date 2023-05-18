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Хилл: Алонсо повзрослел, в «Макларене» и «Феррари» он потерял много друзей

Хилл: Алонсо повзрослел, в «Макларене» и «Феррари» он потерял много друзей
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Чемпион мира 1996 года Деймон Хилл предположил, что двукратный победитель чемпионата Формулы-1 Фернандо Алонсо со временем изменился и повзрослел.

«В «Макларене» он перегнул палку, в «Феррари» тоже случилось нечто похожее. Он оскорблял «Хонду», и вообще, потерял много друзей. В «Астон Мартин» он показывает лучшее поведение, а может быть, он просто изменился. Хочется думать, что это так и он повзрослел», — приводит слова Хилла GPBlog.

Фернандо Алонсо перешёл в «Астон Мартин» перед началом нынешнего сезона, подписав с британской командой долгосрочный контракт.

После пяти этапов Гран-при в текущем сезоне Формулы-1 Фернандо Алонсо располагается на третьем месте в общем зачёте пилотов с 75 набранными очками.

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