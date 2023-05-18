Появилась новая информация по поводу затопленного автодрома в Имоле
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Сегодня на автодром в Имоле, где должен был пройти этап Формулы-1, будут допущены рабочие для оценки ущерба и демонтажа оборудования. Об этом сообщает журналист Альберт Фабрега в социальных сетях.
Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни, причём уже сейчас паддоки трассы частично затопило.
Позже Формула-1 выступила с заявлением о том, что этап Гран-при в Имоле было решено отменить.
Этап в Имоле должен был пройти с 19 по 21 мая.
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