«Это нечестно». Ральф Шумахер заступился за Ника де Вриса

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал новости о возможной замене гонщика «Альфа Таури» Ника де Вриса, если он не улучшит результатов.

Ранее стало известно, что спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко предупредил Ника де Вриса, что его могут заменить Лиам Лоусон или Аюму Иваса, если в ближайших трёх этапах он не сможет показать улучшение результатов.

«Я считаю, что ещё слишком рано и это нечестно. Заранее было известно, какой пилот де Врис. Это хороший гонщик, но исключительным он никогда не был, ему требовалось много времени по ходу карьеры. Так что нечестно сейчас сомневаться. В Формуле-1 нет тестов, стало сложнее выступать, ему нужно больше времени», — приводит слова Шумахера Ran.

Ник де Врис выступает за «Альфа Таури» с начала сезона и в первых пяти этапах не смог набрать ни одного очка.