Ник де Врис рассказал, как застрял по пути в Фаэнцу из-за размытых дорог

Нидерландский пилот «Альфа Таури» Ник де Врис рассказал, как застрял по дороге в Фаэнцу и смог добраться до дома только на следующий день.
«Во вторник вечером я направлялся в Фаэнцу перед маркетинговым днём на базе «Альфа Таури». Идёт дождь, и, к сожалению, Фаэнца уже затоплена, а я не могу добраться до отеля. Возвращаться на шоссе тоже не вариант. Застрял в деревушке с одним полностью забронированным отелем. К счастью, «Макларен» застрял там ещё раньше и их сотрудник Джек Фрейзер был достаточно любезен, чтобы уступить мне комнату. На следующее утро вестибюль отеля превратился в аварийное убежище для людей, которые были вынуждены покинуть дома ночью. После объявления Формулы-1 я видел только один потенциальный вариант добраться до дома — через Флоренцию. После авантюрной поездки по горам, благодаря помощи местных жителей в разных деревнях, я наконец добрался домой.
Спасибо всем людям, которые были добры и помогли мне. Были трогательно видеть, как много людей заботятся друг о друге. Мои мысли с теми, кто продолжает страдать от этой трагедии. Скоро вернусь в Фаэнцу, чтобы встретиться с командой и жителями региона», — написал де Врис на своей странице в социальных сетях.
Фото: Социальные сети Ника де Вриса
Фото: Социальные сети Ника де Вриса
Фото: Социальные сети Ника де Вриса
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