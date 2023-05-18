Стало известно, повлияет ли наводнение на подготовку команд к Гран-при Монако

После отмены Гран-при Эмилии-Романьи персонал Формулы-1, необходимый для устранения неисправностей в паддоке, сегодня был допущен на трассу в Имоле. Ожидается, что задержек с прибытием и подготовкой к Монако в следующие выходные не будет. Об этом сообщает журналист Эндрю Бенсон в социальных сетях.

Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни. Позже Формула-1 выступила с заявлением о том, что этап Гран-при в Имоле было решено отменить.

Этап в Имоле должен был пройти с 19 по 21 мая.