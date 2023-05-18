«Мерседес» использует масштабные обновления в Монако, несмотря на срыв этапа в Имоле

После отмены этапа Формулы-1 в Имоле «Мерседес» принял решение представить свой долгожданный пакет обновлений на следующем Гран-при, который состоится в Монако.
Первоначально пакет был предназначен для Гран-при Эмилии-Романьи, который на днях был отменён. В результате планы по модернизации оказались несколько подвешенными в воздухе, поскольку трасса в Монако плохо подходит для внедрения новинок из-за своих особенностей. Тем не менее команда решила не откладывать обновление.
Напомним, ранее сообщалось, что на Эмилию-Романью надвигается сильный шторм и в связи с этим ожидаются сильные ливни. Осадки будут продолжаться в ближайшие дни. Позже Формула-1 выступила с заявлением о том, что этап Гран-при в Имоле было решено отменить.
Этап в Имоле должен был пройти с 19 по 21 мая.
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