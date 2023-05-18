В «Феррари» рассказали, почему Эдриан Ньюи дважды отказывал итальянской команде

Вице-председатель «Феррари», сын владельца итальянской автомобильной компании Пьеро Феррари рассказал, что «Скудерия» дважды приглашала главу технического департамента Эдриана Ньюи в команду, но получала отказ.

«Ньюи сказал «нет» Луке ди Монтедземоло и Жану Тодту. Видимо, он не хочет переезжать, ему нравится в Англии. К тому же, несмотря на его неоспоримые способности, нужно учитывать, что он работает не в одиночку. Вокруг него собрана команда из очень хороших специалистов.

У «Ред Булл» получается конструировать очень быстрые болиды, которые хороши на всех трассах, и началось это не сейчас. Команда побеждает в эпоху гибридных двигателей, но они и раньше становились чемпионами. Себастьян Феттель четыре раза завоевал титул, это не совпадение», — приводит слова Феррари Autosprint.