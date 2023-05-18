Глава Формулы-1: было бы безумием проводить гонку в Имоле, я бы не простил этого себе

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался по поводу отмены этапа Гран-при Эмилии-Романьи из-за наводнения.
«Было бы безумием проводить Гран-при в таких условиях, я бы себе этого никогда не простил. У нас не оставалось другого выбора, кроме как отменить гонку. Когда я вижу последствия стихии и слышу от знакомых, насколько тяжёлая ситуация сложилась, то понимаю, что Формула-1 — последнее, о чём можно думать», — приводит слова Доменикали Corriere della Serra.
Этап в Имоле должен был состояться с 19 по 21 мая, но паддоки трассы частично затопило из-за сильных ливней. Позже появлялась информация о том, что этап может в итоге пройти с 4 по 6 августа. Однако президент Автомобильного клуба Италии Стикки Даммани сообщил, что на 99% гонка в Эмилии-Романье в этом году не состоится.
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