«Феррари» пожертвует € 1 млн пострадавшим от наводнения в Имоле

Итальянская команда «Феррари» пожертвует € 1 млн сообществам, пострадавшим от наводнения в Имоле. Об этом сообщает журналист Джулиано Дукьеза в социальных сетях.

Этап в Имоле должен был состояться с 19 по 21 мая, но паддоки трассы частично затопило из-за сильных ливней. Позже появлялась информация о том, что этап может в итоге пройти с 4 по 6 августа. Однако президент Автомобильного клуба Италии Стикки Даммани сообщил, что на 99% гонка в Эмилии-Романье в этом году не состоится.

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали высказался по поводу отмены этапа Гран-при Эмилии-Романьи из-за наводнения.