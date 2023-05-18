«Макларен» призвал Формулу-1 изменить правила лимита на бюджеты

Британская команда Формулы-1 «Макларен» выступила с призывом внести изменения в правила лимита на бюджеты. В гоночном коллективе представили отчётность по итогам прошлых лет, рассказав о достижениях, которых удалось добиться. В команде сообщили, что за два года сумели сократить на 9% выбросы во время авиаперевозок за счёт большего использования морского транспорта, перешли к светодиодному освещению на базе и отказались от одноразового пластика. Но подчеркнули, что эти расходы подпадают под общие бюджетные ограничения, вследствие чего возникает необходимость жертвовать чем-то другим.

«Мы твёрдо верим в необходимость ограничения затрат и не хотели бы видеть ничего, что подрывало бы его целостность. Однако действующие правила создали некоторые непреднамеренные барьеры, когда дело доходит до инвестиций в устойчивое развитие.

Но чтобы раскрыть потенциал нашего вида спорта и стимулировать развитие более устойчивых технологий, которые могли бы вызвать позитивные изменения в глобальном масштабе, нам нужны реальные поэтапные изменения. Это требует равных условий, когда команды смогли бы работать над достижением одних и тех же целей и больше не должны бы были выбирать между инвестициями в производительность автомобиля и инвестициями в экологичность. Наш вид спорта нуждается в чёткой нормативной базе с финансовыми, техническими и спортивными правилами, которые позволят нам всем внедрять инновации и инвестировать в устойчивое развитие. Только полноценное сотрудничество поможет нам добиться значимых изменений», — приводит слова исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна пресс-служба команды.

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