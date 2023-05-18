Джок Клиа рассказал, за счёт чего «Феррари» может конкурировать с «Ред Булл»

Гоночный инженер «Феррари» Джок Клиа поделился мнением о выступлении команды в нынешнем сезоне Формулы-1, обратив внимание на показатели «Ред Булл».

«Мы не можем позволить себе пренебрегать квалификациями. Но, безусловно, нам нужно окончательно понять, как мы можем добиться увеличения гоночного темпа. Мы должны снять шляпу перед «Ред Булл» и сказать, что они делают что-то очень, очень умное. У их авто действительно хороший гоночный темп, и в связи с этим мы могли бы прийти к выводу, что для этого они, возможно, в какой-то мере отказываются от квалификационного темпа. Вот почему сейчас мы можем конкурировать с ними – потому что они неоптимальны в квалификациях», — приводит слова Клиа Motorsport.

Шварцман приступил к тестам с «Феррари» в Муджелло: