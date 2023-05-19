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Джордж Расселл назвал самый напряжённый момент в карьере

Джордж Расселл назвал самый напряжённый момент в карьере
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Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл вспомнил о самом напряжённом моменте в своей профессиональной карьере. По его словам, им стал Гран-при Бахрейна 2020 года, когда он заменял Льюиса Хэмилтона.

«Думаю, самая напряжённая ситуация, в которой я оказывался, была, когда я заменял Льюиса Хэмилтона на Гран-при Бахрейна 2020 года. Тогда у него был коронавирус. Я прошёл путь от команды, которая находилась в самом конце стартовой решётки, до команды-победительницы.

Безусловно, мы были самыми быстрыми на стартовой решётке. Это был момент, когда я мог доказать всему миру, на что способен. Так что в тот момент я испытывал самое большое давление. Хотя на самом деле я даже не понимал, что нахожусь за рулём «Мерседеса». Я даже не осознавал, что лидирую – всё шло как по маслу», — приводит слова Расселла GPfans.

Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале:

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