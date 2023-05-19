Ральф Шумахер назвал команду Ф-1, боевым пилотом которой мог стать Мик в нынешнем сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер заявил, что руководитель «Альфа Таури» Франц Тост хотел подписать контракт с Миком Шумахером в преддверии нынешнего сезона Формулы-1. Однако, по словам Ральфа, в дело вмешался советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, и стороны соглашение не заключили.

«У Франца на уме был совершенно другой гонщик, и это не де Врис. Он знает, что пилотам требуется два или три года, чтобы вырасти. И Мик в тот момент был свободен. Но потом появился Хельмут Марко, который по личным причинам или ещё в силу чего-то не захотел подписывать контракт с Миком», — сказал Ральф Шумахер в интервью изданию Formel1.de.

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