Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: похоже, у Хельмута Марко проблемы с фамилией Шумахер или лично с Миком

Ральф Шумахер: похоже, у Хельмута Марко проблемы с фамилией Шумахер или лично с Миком
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о несостоявшемся переходе своего племянника, резервного гонщика «Мерседеса» Мика Шумахера, в «Альфа Таури». Ранее Ральф заявил, что руководитель «Альфа Таури» Франц Тост хотел подписать контракт с Миком в преддверии нынешнего сезона Формулы-1, но в дело вмешался советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, и стороны соглашение не заключили.

«Похоже, у Марко проблемы с фамилией Шумахер или лично с Миком. В противном случае я вообще не понимаю, почему переговоры в конечном счёте не состоялись. Ведь не следует забывать, что у «Ред Булл» не очень сильный рынок в Германии. И, окажись Шумахер в их команде, положительный эффект был бы гарантирован», — сказал Ральф Шумахер в интервью изданию Formel1.de.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

Материалы по теме
Ральф Шумахер назвал команду Ф-1, боевым пилотом которой мог стать Мик в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023