Ральф Шумахер: похоже, у Хельмута Марко проблемы с фамилией Шумахер или лично с Миком

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер высказался о несостоявшемся переходе своего племянника, резервного гонщика «Мерседеса» Мика Шумахера, в «Альфа Таури». Ранее Ральф заявил, что руководитель «Альфа Таури» Франц Тост хотел подписать контракт с Миком в преддверии нынешнего сезона Формулы-1, но в дело вмешался советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко, и стороны соглашение не заключили.

«Похоже, у Марко проблемы с фамилией Шумахер или лично с Миком. В противном случае я вообще не понимаю, почему переговоры в конечном счёте не состоялись. Ведь не следует забывать, что у «Ред Булл» не очень сильный рынок в Германии. И, окажись Шумахер в их команде, положительный эффект был бы гарантирован», — сказал Ральф Шумахер в интервью изданию Formel1.de.

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