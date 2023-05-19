«Не впускай в себя старика». Култхард — о разнице в карьерах Алонсо и Михаэля Шумахера

Бывший пилот Формулы-1 Дэвид Култхард высказал мнение, что возвращение Фернандо Алонсо в «Королевские гонки» после нескольких лет отсутствия сложилось для него лучше, чем возвращение Михаэля Шумахера, так как он продолжал участвовать в других сериях. У Шумахера же между выступлениями в Формуле-1 был трёхлетний простой.
«Когда Алонсо ушёл из Формулы-1, то сразу переключился на гонки на спорткарах. Он участвовал в IndyCar, «Дакаре». Кроме того, у него есть картинговый трек, так что он постоянно был в режиме гонщика и делал всё, чтобы поддерживать себя в тонусе.
Нередко можно встретить выражение – не впускай в себя старика. Если это сделать, то в конечном счёте именно им и станешь. Но, если бороться с этим, молодость духа сохранится так долго, насколько позволит природа.
Можно провести сравнение с Михаэлем Шумахером, который остановился и больше не участвовал в гонках, а потом стал соревноваться на мотоциклах, попал в аварию, сломав один из позвонков. И, когда он вернулся в Формулу-1, прошло уже три года. Он был по-прежнему невероятной личностью, но уже просто не так хорош, как раньше», — приводит слова Култхарда GPFans со ссылкой на его выступление в Formula for Success Podcast.
Алонсо показал, как тренирует реакцию в межсезонье:
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