Стало известно, почему «Мерседес» решил использовать обновления в Монако, не откладывая их

Немецкая команда Формулы-1 «Мерседес» приняла решение использовать обновления на Гран-при Монако в силу ряда обстоятельств. Как информирует Motorsport Italia, в гоночном коллективе убеждены, что новинки, которые включают в себя новое днище, понтоны и переднюю подвеску, позволят сделать ощутимый шаг вперёд с точки зрения производительности, поэтому нет оснований их откладывать.

Кроме того, в «Мерседесе» полагают, что одним из факторов, мешающим Льюису Хэмилтону и Джорджу Расселлу добиваться желаемых результатов в этом году, является неуверенность в машине, особенно при торможении. По этой причине новинки, направленные именно на улучшение этого аспекта, также нет смысла откладывать.

Ещё одна причина использования новинок в Монако заключается в сложности возвращения к старой модификации автомобиля. Обновлённый W14 был доставлен в Имолу, а оттуда будет отправлен прямиком в Монако.

Гран-при Монако состоится с 26 по 28 мая.

В «Мерседесе» показали, как вернули Алонсо кубок за третье место: