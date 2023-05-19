Льюис Хэмилтон предложил изменить регламент, чтобы избежать доминирования «Ред Булл»

Семикратный чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о темпе команды «Ред Булл» в сезоне-2023, предложив частично изменить правила для увеличения конкурентоспособности чемпионата.

«Очевидно, «Ред Булл» даже не выступает в полную силу. Им это просто не нужно: чем увереннее они будут лидировать, тем больше автоспортивная общественность захочет их попридержать.

На самом деле у них есть преимущество в среднем в 0,7 секунд за круг. «Ред Булл» действительно проделывает отличную работу.

Хорошо, что Формула-1 иногда меняет регламент, пробует что-то новое – нам нужно двигаться вперёд. Однако не совсем нормально, что мы видим такое отставание. Мне кажется, нам нужно подумать о том, как адаптировать правила, иначе мы будем наблюдать такую же картину до 2026-го года», – сказал Хэмилтон во время подкаста BBC Chequered Flag.