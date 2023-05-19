«Тяжело говорить о деньгах с другом». Вольф – о контракте Хэмилтона

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф рассказал о том, почему семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон всё ещё не подписал новый контракт с командой, сославшись на трудности в переговорах.

«Тяжело говорить о деньгах с другом. Пенни Тоу (менеджер Хэмилтона – Прим. «Чемпионата») очень помогает в этом плане. Он держит ситуацию под контролем, нам удалось наладить хорошую коммуникацию о контракте. Мы не говорим друг с другом о новом соглашении, но оба общаемся с Пенни», – приводит слова Вольфа ESPN.

Напомним, действующий контракт Хэмилтона истекает по окончании текущего сезона. Британец не раз заявлял о желании переподписать соглашение. При этом ряд экспертов считает, что Льюису нужно покинуть «Мерседес» и перейти в «Феррари».