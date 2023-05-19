Франц Тост назвал условие, чтобы «Ред Булл» задумался о переводе Цуноды

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Таури» Франц Тост высказался о выступлениях японца Юки Цуноды в сезоне-2023, оценив его перспективы в будущем.
«Юки не нуждается в хороших словах. Он быстр, он проделал фантастическую работу за последние два года.
Если он продолжит в том же духе, то есть будет совершенствоваться от гонки к гонке, «Ред Булл» обсудит его кандидатуру.
Я думаю, он идёт по правильному пути. Однако, чтобы полностью созреть, ему нужен ещё один год», – приводит слова Тоста портал Formu1a.uno.
Напомним, Цунода занимает 17-е место в личном зачёте чемпионата в сезоне-2023, имея в своём активе два очка и несколько 11-х мест. Его напарник Ник де Врис занимает последнее место без набранных баллов. В сезоне-2022 японец также занял 17-е место в итоговом протоколе чемпионата.
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