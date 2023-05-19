Видео: машина 49-летнего гонщика NASCAR целиком загорелась во время тренировки
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Машина гонщика G2G Racing Акинори Огата загорелась во время практики перед гонкой NASCAR Craftsman Truck Series. Сейчас японцу 49 лет.
Гонка в Уилкерсборо запланирована на субботу, 20 мая. Огата, выступающий на Toyota Tundra, занимает 37-е место в личном зачёте чемпионата, не набрав при этом ни одного балла.
Огата участвует в гонках на профессиональном уровне с 1987 года. Он выступает в NASCAR с 2014 года и добился своего лучшего результата в этой серии в 2015-м, когда смог завершить чемпионат на 48-месте. Сезон-2022 японец закончил на 83-й позиции, набрав одно очко и ни разу не сумев попасть в топ-5.
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