Статистика: Леклер допустил больше всех ошибок, приведших к сходу с 2018 года

Статистический портал Formula Stats посчитал количество ошибок, допущенных гонщиками во время Гран-при с 2018 года, которые привели к сходу.

Таким образом, с 2018 года пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер чаще других гонщиков завершал гонку по нетехническим причинам.

Ранее Леклер заявил, что ошибки являются частью его работы, и они неизбежны, однако не снял с себя ответственности за их совершение.

Полный список «фатальных» ошибок Леклера с 2018 года:

2018 – Гран-при Монако

2018 – Гран-при Венгрии

2018 – Гран-при Бельгии

2018 – Гран-при США

2019 – Гран-при Монако

2019 – Гран-при Германии

2019 – Гран-при Бразилии

2020 – Гран-при Штирии

2020 – Гран-при Италии

2020 – Гран-при Сахира

2021 – Гран-при Венгрии

2022 – Гран-при Франции

2023 – Гран-при Австралии