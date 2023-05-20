Статистика: Леклер допустил больше всех ошибок, приведших к сходу с 2018 года

Статистический портал Formula Stats посчитал количество ошибок, допущенных гонщиками во время Гран-при с 2018 года, которые привели к сходу.
Таким образом, с 2018 года пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер чаще других гонщиков завершал гонку по нетехническим причинам.
Ранее Леклер заявил, что ошибки являются частью его работы, и они неизбежны, однако не снял с себя ответственности за их совершение.
Полный список «фатальных» ошибок Леклера с 2018 года:
2018 – Гран-при Монако
2018 – Гран-при Венгрии
2018 – Гран-при Бельгии
2018 – Гран-при США
2019 – Гран-при Монако
2019 – Гран-при Германии
2019 – Гран-при Бразилии
2020 – Гран-при Штирии
2020 – Гран-при Италии
2020 – Гран-при Сахира
2021 – Гран-при Венгрии
2022 – Гран-при Франции
2023 – Гран-при Австралии
- 20 мая 2023
-
00:08
- 19 мая 2023
-
23:43
-
23:12
-
22:27
-
21:14
-
20:47
-
19:42
-
19:10
-
18:50
-
18:27
-
17:54
-
16:55
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:44
-
12:50
-
11:55
-
11:17
-
10:26
-
10:05
-
00:28
- 18 мая 2023
-
23:11
-
21:47
-
20:50
-
19:56
-
18:43
-
17:49
-
16:15
-
15:49
-
15:36
-
15:01
-
14:59
-
14:55
-
13:40