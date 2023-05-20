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Статистика: Леклер допустил больше всех ошибок, приведших к сходу с 2018 года

Статистика: Леклер допустил больше всех ошибок, приведших к сходу с 2018 года
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Статистический портал Formula Stats посчитал количество ошибок, допущенных гонщиками во время Гран-при с 2018 года, которые привели к сходу.

Таким образом, с 2018 года пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер чаще других гонщиков завершал гонку по нетехническим причинам.

Ранее Леклер заявил, что ошибки являются частью его работы, и они неизбежны, однако не снял с себя ответственности за их совершение.

Полный список «фатальных» ошибок Леклера с 2018 года:
2018 – Гран-при Монако
2018 – Гран-при Венгрии
2018 – Гран-при Бельгии
2018 – Гран-при США
2019 – Гран-при Монако
2019 – Гран-при Германии
2019 – Гран-при Бразилии
2020 – Гран-при Штирии
2020 – Гран-при Италии
2020 – Гран-при Сахира
2021 – Гран-при Венгрии
2022 – Гран-при Франции
2023 – Гран-при Австралии

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