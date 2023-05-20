Глава «Либерти Медиа» отреагировал на слухи о продаже Формулы-1

Руководитель компании «Либерти Медиа», которая владеет Формулой-1, Грег Маффей заверил, что продажа чемпионата не планируется, несмотря на слухи об интересе со стороны Суверенного фонда Саудовской Аравии.
«Любой, кто говорит, что наши саудовские друзья купят Формулу-1, должен понимать, что это не планируется. Мы в восторге и от положения дел в чемпионате, и от направления развития. Потоки дохода двигаются в правильном направлении. Больше фанатов смотрят трансляции, больше вещателей хотят показывать продукт, в том числе и новые цифровые платформы.
Билеты продаются на все Гран-при, особенно высокого уровня. Мы смогли добавить новые гонки, но ещё остаются слоты. Кардинально выросли доходы от спонсоров. Появились новые глобальные партнёры, а число крупных спонсоров выросло с 5 до 12», — приводит слова Маффея RaceFans.
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