Квят: если представится шанс вернуться в Формулу-1, то почему бы и нет?

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят высказался о возможном возвращении в главную гоночную серию. Сейчас россиянин выступает в WEC.

«Я бы не сказал, что часто думаю о возвращении, это в прошлом, но если появится шанс, то почему бы и нет? Конечно, сразу отказываться ты не станешь. Иногда у новичков возникают определённые проблемы, и тогда важную роль играют гонщики, которые уже знают, что такое давление в Формуле-1.

Пример Хюлькенберга? Именно. Возможно всё, существуют разные варианты. Прямо сейчас я сосредоточен на WEC. В то же время, если какой-либо команде потребуется гонщик с большим опытом, то я открыт к обсуждению», — приводит слова Квята GPBlog.

Напомним, последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году.