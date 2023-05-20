Квят: если представится шанс вернуться в Формулу-1, то почему бы и нет?

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят высказался о возможном возвращении в главную гоночную серию. Сейчас россиянин выступает в WEC.
«Я бы не сказал, что часто думаю о возвращении, это в прошлом, но если появится шанс, то почему бы и нет? Конечно, сразу отказываться ты не станешь. Иногда у новичков возникают определённые проблемы, и тогда важную роль играют гонщики, которые уже знают, что такое давление в Формуле-1.
Пример Хюлькенберга? Именно. Возможно всё, существуют разные варианты. Прямо сейчас я сосредоточен на WEC. В то же время, если какой-либо команде потребуется гонщик с большим опытом, то я открыт к обсуждению», — приводит слова Квята GPBlog.
Напомним, последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году.
- 20 мая 2023
-
13:35
-
12:31
-
11:49
-
10:54
-
09:50
-
00:08
- 19 мая 2023
-
23:43
-
23:12
-
22:27
-
21:14
-
20:47
-
19:42
-
19:10
-
18:50
-
18:27
-
17:54
-
16:55
-
16:02
-
15:15
-
14:30
-
13:44
-
12:50
-
11:55
-
11:17
-
10:26
-
10:05
-
00:28
- 18 мая 2023
-
23:11
-
21:47
-
20:50
-
19:56
-
18:43
-
17:49
-
16:15
-
15:49