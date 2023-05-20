Валттери Боттас: мечта о титуле чемпиона Формулы-1 ещё жива

Финский гонщик «Альфа Ромео» Валттери Боттас заявил, что по-прежнему мечтает о чемпионском титуле Формулы-1.

«Мика Хаккинен обладает финским характером. Упорством, энергией, он никогда не сдаётся. Настоящий финн. Хочется думать, что и у меня есть такое качество. Я очень серьёзно отношусь к Формуле-1 и каждый раз корю себя за допущенные ошибки. Я всё ещё не выиграл титул, у меня были хорошие шансы на это в «Мерседесе». Но, с другой стороны, это меня мотивирует, мечта о титуле ещё жива.

Было потрясающе одержать первую победу в 2017 году и здорово, что нам с командой удалось выиграть пять Кубков конструкторов подряд. Я тогда потерял счёт очкам и подиумам, но полагаю, что могу показать больше», — приводит слова Боттаса официальный сайт Формулы-1.