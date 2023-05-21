Фото: Джордж Расселл провёл совместную тренировку с Албоном

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл продолжает поддерживать себя в боевой форме, несмотря на отмену Гран-при Эмилии-Романьи. Британец провёл совместную тренировку с гонщиком «Уильямса» Александером Албоном, о чём рассказал в социальных сетях.
«Начинаем выходные правильно. Удачного уикенда!» – написал Расселл, опубликовав фото с пробежки.
Фото: из личного архива Джорджа Расселла
Фото: из личного архива Джорджа Расселла
Напомним, в настоящий момент, после первых пяти Гран-при сезона, Джордж Расселл занимает шестое место с 44 очками. Его напарник и семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон расположился на четвёртой строчке. Лидером же личного зачёта пилотов является двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен.
Ранее в интервью Расселл назвал самый напряжённый момент в карьере.
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