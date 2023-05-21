Тото Вольф оценил вклад сотрудницы, пришедшей в «Мерседес» из «Ред Булл»
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о работе нового исполнительного директора команды Джейн Пул, которая покинула «Ред Булл» по окончании сезона-2022.
«Джейн – человек, которым я восхищался последние десять лет, которого я знаю десять лет – мы всегда имели уважительные взаимоотношения.
Она работала в стане наших конкурентов, но всегда можно оценить вклад, узнав о её деятельности. На мой взгляд, роль Джейн в успехе «Ред Булл» за последние десять лет очень велика, она – его неотъемлемая часть.
Джейн – потрясающее дополнение к нашему коллективу. Она знает много новых методик, она прекрасный психолог. Её взгляд на вещи – большое преимущество для организации нашей команды», – приводит слова Вольфа портал RacingNews365.
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