Скотт Спид объяснил, почему завершил карьеру в Формуле-1, упомянув Феттеля

Бывший гонщик «Торо Россо» американец Скотт Спид рассказал о том, почему завершил карьеру. При этом он упомянул о роли немца Себастьяна Феттеля.

«Я был просто молодым дерзким парнем, и в конце концов Францу (Тосту, руководителю «Торо Россо». – Прим. «Чемпионата»), видимо, надоели мои выступления. Мне пришлось смотреть следующую гонку дома.

Мне позвонили и сказали о том, что моё место в кокпите займёт Феттель, он тогда считался «золотым мальчиком». В своём первом Гран-при он квалифицировался 20-м, для меня это было неудивительно. Учитывая статус Феттеля, я тогда подумал: «Окей, круто! Я могу собирать чемоданы и идти куда угодно. Я знаю, что элитный гонщик. Я знаю, что один из лучших.

Для меня это было пределом мечтаний. Я был очень счастлив», – приводит слова Спида портал RacingNews365.