Скотт Спид объяснил, почему завершил карьеру в Формуле-1, упомянув Феттеля

Бывший гонщик «Торо Россо» американец Скотт Спид рассказал о том, почему завершил карьеру. При этом он упомянул о роли немца Себастьяна Феттеля.
«Я был просто молодым дерзким парнем, и в конце концов Францу (Тосту, руководителю «Торо Россо». – Прим. «Чемпионата»), видимо, надоели мои выступления. Мне пришлось смотреть следующую гонку дома.
Мне позвонили и сказали о том, что моё место в кокпите займёт Феттель, он тогда считался «золотым мальчиком». В своём первом Гран-при он квалифицировался 20-м, для меня это было неудивительно. Учитывая статус Феттеля, я тогда подумал: «Окей, круто! Я могу собирать чемоданы и идти куда угодно. Я знаю, что элитный гонщик. Я знаю, что один из лучших.
Для меня это было пределом мечтаний. Я был очень счастлив», – приводит слова Спида портал RacingNews365.
- 21 мая 2023
-
12:50
-
12:20
-
11:56
-
11:29
-
11:01
-
00:14
- 20 мая 2023
-
23:01
-
21:55
-
21:28
-
20:41
-
19:39
-
18:47
-
17:55
-
16:27
-
15:18
-
14:50
-
13:35
-
12:31
-
11:49
-
10:54
-
09:50
-
00:08
- 19 мая 2023
-
23:43
-
23:12
-
22:27
-
21:14
-
20:47
-
19:42
-
19:10
-
18:50
-
18:27
-
17:54
-
16:55
-
16:02
-
15:15